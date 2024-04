Totti e Noemi Bocchi, fuga d'amore in Australia: mattinata di relax al mare a Bondi Beach tra gli impegni dell'agenda fittissima La coppia è volata a Sydney per un meet and great con I fan







di Dajana Mrruku La storia d'amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi continua a gonfie vele. Dopo tre anni di relazione e una convivenza che prosegue piena d'amore, nonostante la situazione difficile con il divorzio da Ilary Blasi, Totti non pensa ad altro se non alla sua attuale compagna e alla sua famiglia. La coppia ha festeggiato da poco la prima comunione del primogenitori di lei e le foto pubblicate dai giornali davano un assaggio di famiglia molto felice. Francesco Totti e Noemi Bocchi sono volati in Australia per alcuni importanti incontri dell'ex Capitano della Roma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italian Football Legends (@italian_football_legends) Totti e Bocchi, mattinata a Sydney insieme Francesco Totti e Noemi Bocchi sono volati a Sydney per una breve fuga d'amore, ma anche di lavoro. Gli impegni di Totti «Niente pallone, neanche uno spot da girare: l’ex capitano della Roma il 28 aprile sarà a Melbourne per un meet & greet (autografi e foto ricordo) con i fan australiani. Un privilegio concesso solo a chi potrà permettersi un posto a tavola accanto all’icona capitolina del pallone.Per partecipare al pranzo al ristorante italoaustraliano Roccella va infatti pagato un biglietto», riporta Repubblica, rendendo noti gli eventi a cui Francesco Totti parteciperà. L'esperienza, «che non ricapiterà più nella vita», si legge nell’annuncio dell’agenzia Italian football legends «prevede l’opportunità di scattare una foto con il Pupone, scambiarci due chiacchiere per poi sedersi al suo fianco e mangiare un boccone. Decantando, magari, la bontà della burrata made in Australia con il campione. Infine lo show conclusivo: niente pallone, ma un botta e risposta di Totti con un giornalista sportivo nell’esclusivo (parola d’ordine della serata) setting del locale di Melbourne Est». Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Aprile 2024, 09:43

