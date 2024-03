Ilary Blasi, Pasqua in campagna con Isabel e le sorelle: sulla tavola tutti i piatti della tradizione

di Dajana Mrruku

La mattina di Pasqua è sempre molto indaffarata, tra bambini che aprono le uova di cioccolato, le mamme e le nonne che preparano la colazione con casatiello, salami e formaggi, come da tradizione e uova sode colorate e decorate. Ilary Blasi ha scelto il sapore della tradizione per questa Pasqua da trascorrere con la sua famiglia, le sorelle e la figlia Isabel in una tenuta in campagna dove i bambini possono fare passeggiate e giocare all'aria aperta, mentre in casa ci si prepara per il grande pranzo.

Andiamo a scoprire che cosa ha fatto Ilary, mentre la figlia Chanel si trova alle Maldive con papà Francesco Totti.

Pasqua fatta di tradizioni

È una Pasqua lontano dal lusso e dallo scintillio di Dubai e delle città più conosciute, quella di Ilary Blasi che ha scelto di tornare alle radici, in campagna con la sua famiglia per trascorrere le feste insieme ai suoi cari e alla figlia minore Isabel.

Ilary ha condiviso alcuni scatti di questa giornata che è ancora all'inizio ma già si respira aria di casa e famiglia.

