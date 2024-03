⁠⁠Ilary Blasi, mamma cheerleader alla gara della figlia Isabel (dopo aver saltato il compleanno). E la piccola arriva prima

di Dajana Mrruku

Ilary Blasi è tornata in Italia dopo la fuga d'amore con Bastian Muller in occasione del compleanno dell'imprenditore, lasciando campo libero a Francesco Totti nell'organizzazione della festa del compleanno di Isabel Totti che il 10 marzo ha compiuto 8 anni. La coppia Totti Ilary va sempre di più verso il divorzio, ma per i figli i due riescono a trovare ad un punto di accordo, anche se questo vuol dire a delle rinunce da parte di entrambi. Oggi, 16 marzo, Ilary e Chanel Totti erano in prima fila per fare il tifo per la piccola Isabel che ha affrontato una gara di pattinaggio molto importante.

La vittoria di Isabel

Ilary Blasi e Chanel Totti hanno condiviso con orgoglio i successi sportivi della loro piccola Isabel che ha affrontato una gara molto importante di pattinaggio ed è arrivata prima, vincendo una bellissima coppa dorata.

Isabel aveva i capelli biondi raccolti in uno chignon molto fermo e, per l'occasione, ha tinto una ciocca dei capelli di blu, come la tutina scelta per la gara. «La nostra campionessa», ha condiviso la foto Chanel, mentre mamma Ilary ha pubblicato uno scatto con la vincitrice e la coppa in mano.

