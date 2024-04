Ornella Vanoni: «L'amore? Non sono interessata. Una donna molto innamorata non è libera. Ho detto basta con gli uomini»

di Cristina Siciliano

«Senza fine» come la sua carriera, come la canzone che Gino Paoli le dedicò. Ornella Vanoni, 89 anni, ha sperimentato nella vita passioni forti, grandi amori, vette e abbandoni. Ornella non ha mai nascosto il fatto che durante il periodo della sua giovinezza conduceva una vita eclettica. Oggi però si dice stanca soprattutto degli uomini e dell'amore soprattutto dopo la fine della sua relazione con Giorgio Strehler.

Le parole di Ornella Vanoni

«Una donna molto innamorata non è libera.

Ornella Vanoni vive con il suo barboncino di nome Ondina. «Con me c'è sempre lei- ha aggiunto l'artista -. Io e Ondina siamo due ragazze libere, lei soprattutto. Onda mi dà molta gioia, mi regala il buonumore. Se potessi, sarei circondata da animali. Perché sono belli e sono soprattutto liberi. Gli animali sono migliori di noi sicuramente. Loro bramano per fame, non per potere o per altro».

