«Vladimir Luxuria è un uomo come me, io però non uso il c*lo». La conduttrice risponde agli insulti di Francesco Benigno

di Dajana Mrruku

Continua il botta e risposta tra Vladimir Luxuria e Francesco Benigno. L’ultimo attacco è arrivato dall’ex isolano che sembra non aver ancora digerito l’uscita di scena dall’Isola dei Famosi. L’attore e comico era stato allontanato dal programma dopo aver avuto in più occasioni atteggiamenti violenti e pericolosi per gli altri concorrenti. Il video incriminato è stato mostrato nelle scorse puntate, dopo che lui ha più volte attaccato Vladimir Luxuria e la produzione, accusandoli di scorrettezze e non solo. Nell’ultimo attacco Francesco Benigno ha pubblicato uno scatto al mare di Vladimir Luxuria e sotto la didascalia: «Dopo avere visto gli ascolti di ieri sera e dopo averci fatto due co***oni a dirci che la Bruganelli era andata in Honduras (anche questa notizia falsa) per salvare gli ascolti Vladimiro ha deciso di andare lui sull'isola. Speriamo sia vero stavolta!». Ma non è finita qui.

L’attacco all’utente

Il post transfobico è stato commentato da molti utenti e spettatori del pubblico, che hanno accusato Francesco Benigno di stare esagerando con i suoi attacchi e che avrebbero fatto male a “riesumarlo”.

Un fiume in piena che è arrivato anche alla diretta interessata, Vladimir Luxuria che ha risposto alle parole orribili e discriminatorie di Francesco Benigno.

La risposta di Vladimir Luxuria

«Non me ne starò zitta», promette Vladimir Luxuria che risponde alle brutte parole e offese da parte dell’ex concorrente. Che cosa avrà intenzione di fare? Nel frattempo in molti consigliano alla conduttrice di ricorrere alle vie legali per le offese ricevute.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Maggio 2024, 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA