Sonia Bruganelli, missione per salvare l'Isola dei Famosi: «Arrivo Honduras». La foto social in aereo

Sonia Bruganelli è una delle opinioniste di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi che, quest'anno è condotta da Vladimir Luxuria. L'autrice televisiva è molto amata dai fan del programma che credono fermamente che le sue osservazioni sui naufraghi siano sempre azzeccate. Ieri, giovedì 2 maggio, il reality show non è andato in onda e la conduttrice aveva già anticipato che sarebbe tornata con una nuova puntata lunedì 6 maggio. Nel frattempo, Sonia è partita per l'Honduras.

Sonia Bruganelli in viaggio

Sonia Bruganelli ha fatto sapere ai suoi follower e ai fan dell'Isola dei Famosi di essere in viaggio verso l'Honduras. L'opinionista si è, infatti, immortalata su un aereo privato scattando la foto a una rivista patinata posata su un sedile di pelle beige su cui si intravede anche il suo piede. Sonia ha semplicemente scritto: «Arrivo Honduras».

L'ex moglie di Paolo Bonolis non ha spiegato il motivo per cui si sta recando dai naufraghi che ogni lunedì e giovedì commenta animatamente insieme a Dario Maltese ma i più maliziosi pensano sia stata inviata "in missione" per risollevare le sorti del programma.

Isola dei Famosi flop

Questa edizione dell'Isola dei Famosi non avrebbe riscosso il successo sperato e ottenuto dalle precedenti edizioni.

I fan del programma danno la colpa a tanti e diversi fattori. Ad esempio, c'è chi rimpiange Ilary Blasi alla conduzione, chi pensa che il cast sia sbagliato e chi, invece, è semplicemente stanco di tutto il mondo dei reality.

