Dario Maltese a Verissimo: «L'Isola dei Famosi è una bella avventura, ma il tg mi manca. L'amore? Non sono single e sono felice»

Dario Maltese è il nuovo opinionista dell'Isola dei Famosi. Il giornalista del Tg5, insieme a Sonia Bruganelli, commenta le vicende dei naufraghi che, in questo momento, si trovano in Honduras. Nella sua intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, Maltese ha spiegato di essere molto felice per avere intrapreso questo nuovo viaggio all'interno del reality show ma che, comunque, il suo primo ed eterno amore, rimarrà sempre il giornalismo e la condivisione delle notizie con gli italiani.

Verissimo, l'intervista di Dario Maltese

Dario Maltese, nella sua intervista a Verissimo, ha spiegato: «All'Isola dei Famosi mi trovo molto bene, il ruolo di opinionista mi piace molto è una nuova avventura, anche se, condurre il telegiornale mi manca. Al momento, mi sto divedendo tra Roma e Milano e tra qualche settimana tornerò dietro al "mio" bancone».

Dario Maltese ha parlato, poi, del legame con la mamma: «Mia mamma è molto contenta di me ma è anche una signora discreta e, quindi, non va in giro a vantarsi dei suoi figli. Noi ci sentiamo sempre alla mattina e, poi, alla sera. Ci videochiamiamo anche insieme ai miei fratelli, ai miei nipoti e siamo molto numerosi quindi ci facciamo sentire. Il rapporto con la mia terra, che è la Sicilia, è sempre stato molto forte. Torno a casa almeno una volta al mese perché voglio rivedere la mia famiglia e i miei amici storici ed è bella questa cosa del ritrovarsi». In merito ai valori trasmessi dalla famiglia, Maltese ha detto: «Uno dei valori più importanti che mi hanno trasmesso i miei genitori è stata la libertà, ho bisogno di sentirmi libero. Poi, mi hanno insegnato a essere molto responsabile. Mamma e papà si sono sempre fidati di me perché sapevano, appunto, che ero responsabile». Il padre di Dario Maltese non c'è più e di lui, il giornalista ha detto: «Mio papà era molto orgoglioso di me e dei miei fratelli, a lui è sempre piaciuto vederci studiare e leggere.

Verissimo, Dario Maltese e l'amore

Dario Maltese, poi incalzato da Silvia Toffanin, ha anche parlato d'amore e ha dichiarato: «Devo dire che al giorno d'oggi ho trovato un buon equilibrio all'interno della mia vita. Mi divido tra la famiglia, il lavoro e anche l'amore perché che vita sarebbe senza amore? Non sono single e sono felice». Il giornalista, tuttavia, non ha rivelato altri dettagli in merito alla sua vita privata.

