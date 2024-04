Katia e Ascanio a Verissimo, l'amore nato 20 anni fa al Grande Fratello: «Ora vogliamo il terzo figlio»

di Redazione web

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono stati i primi ospiti della puntata di oggi, sabato 20 aprile, di Verissimo con Silvia Toffanin. I due ex gieffini si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello nel lontano 2004 e sono una delle coppie più longeve che si sono formate nel reality show. I due hanno raccontato la loro vita da marito e moglie e da genitori di Tancredi e Matilda. Katia ha anche spiegato che le piacerebbe diventare mamma di nuovo, per la terza volta.

L'intervista di Katia e Ascanio a Verissimo

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli si sono raccontati a 360 gradi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. L'ex gieffino ha spiegato: «Stiamo insieme ormai da 20 anni e questi anni sono volati, siamo cresciuti insieme, litighiamo anche più di prima ma siamo più uniti che mai. Ci scontriamo per diverse ragioni, per le incomprensioni che ci sono in ogni coppia o perché magari uno di noi non avvisa l'altro sul fatto che nostra figlia rimane fuori fino a tardi».

Silvia Toffanin ha, quindi, mostrato un commovente filmato a entrambi: l'inizio della loro storia, il matrimonio e poi i figli.

Verissimo, il desiderio di Katia Pedrotti

Katia Pedrotti a Verissimo dopo avere visto il video sui suoi figli ha spiegato: «Io dei miei figli sono felicissima ma mi è rimasta questa voglia di un altro figlio. Sono anche allergica agli animali e non ne posso prendere nemmeno uno, quindi, l'unica soluzione sarebbe avere un altro cucciolo». Silvia Toffanin ha aggiunto, rivolgendosi ad Ascanio Pacelli: «E dopo questa dichiarazione pubblica non puoi dire di no».

