«Franco Di Mare non è l'unico dipendente Rai malato per colpa dell'amianto»: la denuncia dell'avvocato del giornalista

di Redazione web

Franco Di Mare non sarebbe l'unico dipendente Rai a essersi ammalato per colpa dell'amianto. «Almeno altre due persone che hanno lavorato con lui in quel periodo, quando era inviato di guerra, manifestano sintomi di una malattia respiratoria», spiega Ezio Bonanni, legale del giornalista e presidente dell'Osservatorio nazionale amianto (Ona). E aggiunge: «In Rai ci sono anche altri casi di mesotelioma che noi come Osservatorio nazionale amianto stiamo seguendo».

Intervistato da Dire Bonanni spiega che l'amianto sarebbe presente anche nella sede Rai di viale Mazzini: «Ho chiesto un accesso agli atti per verificare se la sede fosse stata bonificata, ma ancora non mi è stato consentito».

Una cosa è certa per Bonanni: «La denuncia così forte e coraggiosa di di mare costituirà una pietra miliare della tutela della salute non solo dei giornalisti ma anche di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un danno».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Maggio 2024, 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA