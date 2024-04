«Sono partiti in due e alla fine sono diventati una splendida famiglia, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli si racconteranno oggi a Verissimo insieme ai loro figli Matilda e Tancredi». Loro sono stati tra i primi concorrenti a innamorarsi nella casa del Grande Fratello. A 20 anni di distanza si raccontano oggi nel salotto di Silvia Toffanin, in attesa di ascoltare la loro intervista, dalle 16,30 su canale 5, scopriamo qualcosa in più sugli ex gieffini.