Isola, Peppe Di Napoli torna a casa dopo il ritiro: «Ho fatto la radiografia, come sto ora»

di Cristina Siciliano

Il sole, il sorriso di chi è tornato a casa e il lungomare di Mergellina come sfondo. Peppe Di Napoli, il pescivendolo che nei giorni scorsi è stato costretto a lasciare l'Isola dei Famosi a causa di problemi fisici (non gravi), è tornato nella sua amatissima Napoli. L'annuncio è arrivato nelle ultime ore dall'ex naufrago che ha scelto di comunicarlo ai suoi follower attraverso un video Instagram. Un momento «speciale» e ricco di emozioni per il pescivedolo che con fatica è riuscito a trattenere le lacrime.

Isola addio, le prime parole di Peppe Di Napoli

«Buongiorno a tutti, finalmente sono tornato a casa mia - ha spiegato Peppe Di Napoli nel video Instagram -.

Numerosi sono stati i commenti dei fan al video che Peppe ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Sei il numero uno, grande», ha scritto una fan. E ancora: «Bentornato nella nostra città e non ascoltare chi ti critica».

Chi è Peppe Di Napoli

Peppe Di Napoli, 51 anni, famosissimo su Tiktok grazie alla sua pescheria. Nella vita fa il pescivendolo come i suoi genitori e i suoi nonni ed è anche il proprietario della pescheria Di Napoli e sui social. «A cascata», è la frase celebre che spesso ripete e che lo ha reso riconoscibile e famosissimo sui social.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 19:08

