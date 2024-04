Isola, Pietro Fanelli si rifiuta di stare alle regole del gruppo: «Aiuto quando mi garba»

di Cristina Siciliano

Pietro Fanelli, naufrago dell'Isola dei Famosi, nonostante le sue esternazioni pseudo filosofiche continua a dividere il pubblico soprattutto a causa di alcuni suoi comportamenti di convivenza in Honduras. Il naufrago si è mostrato fin dal primo giorno in disaccordo con le regole del gruppo. Proprio nelle ultime ore, Pietro Fanelli, dopo un diverbio con Samuel che ha cercato di spronarlo a darsi da fare e aiutare gli altri, ha espresso la sua opinione su «quando è disposto ad aiutare il gruppo».

Lo sfogo di Pietro Fanelli

«Io aiuto quando mi garba - ha spiegato Pietro Fanelli -. Oggi andrò a pescare e lo farò per me mica per gli altri. Io devo fare le cose controvoglia? Che sono venuto a fare qui per sacrificarmi? Già nella vita mi sacrifico, devo sacrificarmi anche qui? Se non voglio fare cose che mi fanno stare male perché dovrei farle? Volete vedermi stare male? Io non lo so.

«Non sono un robot che agisco a mansioni - ha concluso il naufrago -. Se tu vieni e mi dici "fai questo per me" io te lo faccio. Ma solo se me lo chiedi con gentilezza. Non sono una macchina o un lavoratore. Io agisco a sentimento».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA