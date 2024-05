Oroscopo della prossima settimana, Venere riscalda i cuori e Marte accende gli animi. Chi sale e chi scende

L'oroscopo della settimana dal 6 maggio al 12 maggio 2024. Il cielo non presenta grossi spostamenti planetari: Marte continua a governare il segno dell'Ariete e Venere allieta il Toro e i segni fissi. Segni di fuoco iracondi: qualcuno potrebbe perdere facilmente le staffe. La luna piena in Toro porterà un po' di emotività (di troppo) in giro per lo zodiaco.

Le previsioni di Leggo della settimana che va da lunedì 6 maggio a domenica 12 maggio 2024.

Il cielo della settimana

Non ci sono spostamenti planetari. In Ariete continua la maratona di Mercurio (che non è più retrogrado dal 25 aprile), accompagnato da Marte che porta energia nei segni di fuoco. L'evento più atteso è la luna piena in Toro, che insieme a Venere porterà tanto amore per i segni di terra. La luna lunedì 6 maggio è in Ariete; martedì 7 e mercoledì 8 (quando diventerà piena) in Toro. Giovedì 9 e venerdì 10 sarà nei Gemelli, per poi spostarsi sabato 11 e domenica 12 maggio nel segno del Cancro.