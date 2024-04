Beatrice Luzzi “denuncia” una ex concorrente del Grande Fratello: «Se si ripetono fatti simili, adiremo le vie legali senza preavvisi»

di Cristina Siciliano

Beatrice Luzzi non ci sta e decide di intervenire legalmente. A seguito di alcune dichiarazioni di una ex concorrente del Grande Fratello sui figli dell'attrice, lo staff di Beatrice è intervenuto con un comunicato sul suo profilo Instagram. Si è trattato di una breve comunicazione dello staff di Beatrice in difesa dei suoi figli. A quanto pare, una ex gieffina ha parlato dei figli dell'attrice additandoli «come protagonisti di ruoli che potrebbero comportare dei rischi per il loro presente e per il loro futuro».

Il comunicato ufficiale

«In relazione a quanto emerso su vari social network riguardo le dichiarazioni di una ex concorrente del Grande Fratello 2023 sui figli di Beatrice Luzzi, a quanto pare additati come protagonisti di ruoli che potrebbero comportare dei rischi per il loro presente e per il loro futuro, siamo costretti a ricordare a tutti che l'esposizione di minori in contesti pericolosi, oltretutto senza contraddittorio, è penalmente perseguibile e che, ove si ripetessero fatti simili, adiremo le vie legali senza preavvisi».

