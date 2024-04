Beatrice Luzzi a Verissimo: «Tornare a fare l'attrice? Preferirei condurre. Ora penso al matrimonio»

di Cristina Siciliano

Silvia Toffanin durante la puntata di sabato 13 aprile ha ospitato nel salotto di Verissimo, Beatrice Luzzi, reduce dalla sua esperienza al Grande Fratello. L'ex gieffina è stata una delle concorrenti più forti e interessanti dell'ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. L'attrice durante l'intervista ha offerto uno sguardo intimo sulla sua vita: quello di una donna determinata e resiliente. «Il regalo più prezioso che mi ha fatto il Grande Fratello è stato l'interesse del pubblico - ha spiegato Beatrice Luzzi -. La mia personalità così originale è arrivata a tanti cuori soprattutto di donne che oggi mi dicono di avere coraggio di farsi rispettare».

Beatrice ricorda papà Paolo e mamma Silvestra

«Mio padre non voleva che io facessi l'attrice - ha sottolineato Beatrice Luzzi a Silvia Toffanin-. Mia mamma si è molto appassionata ed è stata molto di supporto nella mia carriera. Loro mi pensavano altrove. Io sono laureata in Scienze Politiche con 110 e lode. Ho utilizzato la popolarità per fare dei documentari importanti.

«Mia mamma è una donna molto saggia e solida - ha continuato l'ex gieffina -. La trovo serena. Abbiamo parlato tanto in questi giorni ma per fortuna con lei si può parlare di tutto. L'anno scorso mamma e papà hanno fatto 60 anni di matrimonio».

Beatrice Luzzi e l'amore

L'ex gieffina ha due figli, Valentino ed Elia. Nonostante l'amore con l'ex compagno Alessandro Cisilin sia giunto al capolinea nel 2019, hanno un bellissimo rapporto ancora oggi. «Adesso comincio a pensare al matrimonio anche io, ma alla mia età - ha spiegato Beatrice Luzzi -. A 23 anni per me era impossibile pensare a questo. Adesso mi sto concedendo un po' di tempo per dedicarlo ai miei figli. Loro sono cresciuti in questi mesi mentre io sono regredita. Quindi piano piano troveremo un nuovo equilibrio. E poi vedo un po' dove ci porta il cuore». «Non vorrei tornare a recitare ma preferirei condurre - ha concluso Beatrice -. La recitazione è una modalità molto lente mentre condurre ti permette di mordere la vita».

