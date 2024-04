Kate, William: «L'ho conquistata con un regalo imbarazzante. Non so perché glielo comprai»

di Redazione Web

Tredici anni di matrimonio tra il principe e la principessa di Galles. William e Kate Middleton nel 2011 cambiarono il volto della monarchia britannica suggellando il loro amore in quello che venne definito il «matrimonio del secolo». La coppia era convolata a nozze il 29 aprile 2011 nell'Abbazia Westminster a Londra, dopo otto di relazione. Di regali, nel tempo, se ne sono scambiati a decine, tra feste di Natale, anniversari e compleanni. Ma ce n'è uno in particolare che per la sua stranezza difficilmente verrà dimenticato da Middleton. Tanto che lo stesso principe William avrebbe poi rivelato: «Non ho la più pallida idea del perché glielo abbia comprato».

Il regalo

L'episodio risale agli inizi della loro frequentazione, quando William tentava ogni mossa per far invaghire la giovane Catherine, restia all'idea di frequentarlo. Ecco allora l'idea del regalo «imbarazzante». A raccontarlo fu proprio il primogenito di re Carlo durante un'apparizione al podcast della BBC "That Peter Crouch Podcast". I conduttori stavano discutendo dei regali peggiori che avevano fatto o ricevuto, decidendo di sfidare anche l'erede al trono del Regno Unito. «Una volta ho regalato a mia moglie un binocolo.

Il messaggio

A posteriori, il motivo per cui decise di donarle un oggetto così bizzarro non lo seppe dire neanche lui: «Non ne ho la più pallida idea», aggiunse durante la chiacchierata. Secondo alcuni esperti l'avvicinamento tra i due non fu un gioco da ragazzi. Lei voleva essere conquistata e William ci stava provando in tutti i modi. Per qualcuno, allora, quel binocolo nascondeva un messaggio chiaro che diceva: «Ehi, guardami io sono qua davanti a te». Dalla coppia reale, però, non è mai arrivata nessuna conferma.

