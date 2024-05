Giulia Cecchettin, Turetta e il mistero dei coltelli: «Ne ha usati due, forse ne aveva un terzo». Le 75 coltellate, due colpi letali

Dalle indagini sull'omicidio di Giulia Cecchettin emergono nuovi particolari, con un ulteriore mistero. L'ex fidanzato Filippo Turetta, unico indagato per l'omicidio in Veneto, avrebbe usato almeno due coltelli: quello trovato spezzato nel parcheggio vicino a casa della ragazza, e quello repertato nella sua auto dopo l'arresto in Germania. Ma non si esclude, emerge dalle indagini, che ne avesse «un terzo, poi scomparso».