Uomini e Donne, Tina Cipollari sviene durante la puntata: ipnotizzata da Giucas Casella. Maria De Filippi urla: «Svegliala»

di Dajana Mrruku

Momenti di preoccupazione per Tina Cipollari quando, durante un ballo con Giucas Casella, ospite della puntata di Uomini e donne, l'opinionista è caduta per terra, spaventando proprio tutti. Maria De Filippi è scesa immediatamente dalle scale per raggiungere Tina e vedere come stava, mentre il mago Giucas ammetteva di averla ipnotizzata durante il ballo insieme.

Ma cosa ci faceva lui nel dating show di Canale 5? Facciamo un passo indietro.

MA GIUCAS CHE HA IPNOTIZZATO TINA COSÌ A CASISSIMO #uominiedonne pic.twitter.com/9Yw6om1UC9 — trashtvstellare (@tvstellare) May 16, 2024

Le voci sul flirt

Nelle ultime settimane, il settimanale di Novella 2000 ha pubblicato un'intervista di Giucas Casella in cui il mago ammetteva di aver avuto una relazione con Tina Cipollari, prima del successo di entrambi e di essere volati anche alle Maldive insieme, «Abbiamo visto le stelle», ha detto Giucas, mentre in studio, l'opinionista ha negato questa relazione.

Dopo numerose insistenze di Maria De Filippi e Gianni, Tina ha confessato che lei alle Maldive effettivamente c'è stata, ma con Giucas non c'è stato nulla se non un legame di amicizia che dura tutt'ora.

L'opinionista ha più volte detto di non ricordare nulla, se non amicizia tra i due, ma poi cerca di sviare: «Se mi paga un'altra vacanza alle Maldive magari mi torna in mente qualcosa», facendo ridere il pubblico e Maria.

Per concludere questo momento molto divertente per il pubblico e un po' imbarazzante per Tina, lei e Giucas hanno ballato insieme, ma durante il lento lui si è avvicinato e l'ha guardata intensamente negli occhi, ipnotizzandola e l'opinionista è caduta a terra.

L'ipnosi a Tina Cipollari

Sono stati momenti di preoccupazione per tutti i presenti in studio, specialmente Maria De Filippi che non riusciva a credere all'ipnosi di Giucas Casella. Tina Cipollari, intanto è caduta per terra e la conduttrice l'ha raggiunta in pochissimo tempo per cercare di risvegliarla e smuoverla.

Maria ha chiamato immediatamente il mago, chiedendogli di svegliarla: «Svegliala! Mi fa impressione a terra così». Tina è riuscita a risvegliarsi dopo alcune parole sussurate da Giucas Casella, ma in evidente stato confusionario.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA