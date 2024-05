Maltempo Veneto, scatta l'allerta rossa: strade allagate, crollati due ponti e traffico in tilt

di Redazione web

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un bollettino con un aggiornamento della situazione meteo valido dalle ore 15 alle ore 19 di oggi. Si precisa in particolare che le precipitazioni previste per le prossime ore potranno generare nuovi incrementi dei livelli idrometrici, con ulteriori superamenti delle soglie di allerta, e provocare ulteriore sofferenza alla rete idrografica secondaria.



Per quanto riguarda la situazione meteo prevista inizialmente ci saranno ancora precipitazioni locali/sparse, a carattere di rovescio o temporale. Nel corso del periodo tendenza ad estensione dei fenomeni, che saranno via via più sparsi/diffusi, interessando progressivamente buona parte del territorio a partire dalle zone occidentali, anche con fenomeni localmente di forte intensità. La tendenza prevista dalle ore 18 alle ore 21 di oggi è di precipitazioni generalmente diffuse, spesso a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni localmente intensi. Verso fine periodo possibile diradamento e attenuazione dei fenomeni almeno sulle zone meridionali della regione.

Allerta scattata

È scattata alle 12 di oggi l’allerta rossa per rischi idraulici e idrogeologici in Veneto e si concludera domani alle 14. Nel pomeriggio, infatti, e prevista una nuova fase instabile/perturbata con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio e temporale in spostamento da sud-ovest verso nord-est; probabili fenomeni localmente intensi tra pianura e Prealpi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento) con quantitativi di precipitazione anche abbondanti in occasione dei sistemi convettivi piu organizzati e insistenti.

Ponte delle galline out

È pesante la conta dei danni del maltempo in Veneto, in particolare nella Bassa Padovana, nel Vicentino e nel Veronese. Due ponti sono crollati a Malo (Vicenza) e 2 argini hanno ceduto a Isola Vicentina, Castelnuovo e tra Zimella e Cologna Veneta (Verona). La situazione è considerata critica, con particolare attenzione alla parte orientale della regione, quindi parzialmente il Trevigiano ma soprattutto il Veneziano al confine don Friuli Venezia Giulia, per cui i fiumi Livenza, Meduna e Tagliamento sono sotto osservazione.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza da parte di operai e uomini della Protezione Civile dell'area dove sorgeva il cosiddetto «Ponte della galline» a Malo (Vicenza), struttura abbattuta dalla piena del torrente Orolo alimentata dalle piogge delle ultime ore.

Paura a Venezia

Vista la previsione di una nuova fase perturbata con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e temporale, che potrebbero interessare anche il nostro territorio fino alla serata di oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticita idrogeologica e idraulica, con allerta rossa per il rischio idrogeologico e arancione per il rischio temporali anche per la città di Venezia.

