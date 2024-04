Samuel Peron in lacrime a Verissimo: «Ho sofferto di bullismo. Il ballo non era una disciplina per maschi»

di Cristina Siciliano

Samuel Peron, ex ballerino professionista di Ballando con le Stelle, è stato ospite a Verissimo nello studio di Silvia Toffanin per raccontare una parte della sua vita. La conduttrice e il ballerino hanno affrontato durante l'intervista il passaggio da Ballando con le Stelle all’offerta di Mediaset di partire per L’Isola dei Famosi. «Sono davvero emozionato e felice - ha sottolineato Samuel Peron a Silvia -. Sarà un'avventura straordinaria»

Le parole di Samuel Peron

Samuel Peron ha svelato una pagina inedita della sua infanzia e dell'affetto per i suoi genitori, che lo hanno sempre supportato nella sua passione del ballo. «Ho avuto un'infanzia bellissima perché l'ho vissuta nella natura - ha spiegato il ballerino -.

Il ballerino ha ricordato la mamma Gianna scomparsa due anni fa. «Ho iniziato a ballare per volere di mia mamma - ha continuato Samuel Peron -. Ho capito che il ballo poteva essere il mio lavoro a 23 anni. Mia mamma è andata via due anni fa. Io e lei eravamo molto legati però fa parte del percorso della vita. Le belle emozioni che mi ha regalato terranno sempre in vita il suo ricordo».

Il ballerino ha concluso: «Ho detto a mio padre "mi raccomando goditi la vita e non andare in depressione. La mia carriera è data data da una forza familiare. Il ballo non è mai stato visto come una disciplina per maschi. I miei genitori mi hanno sempre supportato».

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Aprile 2024, 17:19

