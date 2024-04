Vladimir Luxuria a Verissimo, emozione per l'Isola: «Mi ha chiamato Pier Silvio Berlusconi, pensavo a uno scherzo: devo dire grazie alla Ventura»

di Cristina Siciliano

Silvia Toffanin durante la puntata di sabato 6 aprile ha ospitato in studio Vladimir Luxuria, per la prima volta al timone dell'Isola dei Famosi 2024. La conduttrice sarà affiancata dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese (anche loro presenti in studio di Silvia Toffanin) e potrà contare anche sull’inviata in Honduras Elenoire Casalegno. «Ho passato diverse fasi adesso c'è la consapevolezza - ha spiegato Vladimir Luxuria a Silvia Toffanin -. Era il 2008 quando vinsi l'Isola. Ancora oggi quando ascolto la sigla mi viene la pelle d'oca. Quest'anno saremo severi, non vogliamo spiaggiati. La fame è un ottimo stimolo per darsi da fare».

Le parole di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria ha spiegato a Silvia Toffanin come le è stato questo nuovo incarico televisivo. «Mi hanno telefonato e mi hanno passato Pier Silvio Berlusconi - ha sottolineato Vladimir Luxuria -. Pensavo fosse uno scherzo, un imitatore. Lui stesso mi ha detto "non è uno scherzo". Poco dopo mi sono arrivate altre telefonate da vertici Mediaset e lì ho preso consapevolezza della situazione. Sono contentissima, emozionata e felice. I naufraghi avranno delle privazioni grandissime. Racconteremo delle storie ma sarà anche divertente».

La conduttrice ha aggiunto: «Io ho superato due provini, ci tengo a precisare questa cosa. Dopo ho sentito Ilary Blasi, Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Se oggi conduco l'Isola è grazie a Simona.

Sonia Bruganelli e Dario Maltese

All'Isola dei Famosi, sulla poltrona a bordo campo troveremo una vecchia conoscenza dell'opinionismo targato Mediaset: Sonia Bruganelli. «Sono pronta ed emozionata - ha sottolineato l'opinionista in studio da Silvia Toffanin -. Credo possa essere un'esperienza positiva. L'Isola è diversa dal Grande Fratello ma quest'anno ho piacere di esserci. Paolo Bonolis mi ha supportato molto ma adesso comincia a crederci anche lui».

Dario Maltese ha invece spiegato che quando ha ricevuto la notizia dai vertici Mediaset ha telefonato la collega Cesara Buonamici. «Ho parlato con Cesara Buonamici e lei mi ha detto "devi essere te stesso, divertiti e buttati". Sono pronto adesso, superato lo choc iniziale ora sono prontissimo. Parto con un giusto spirito».

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Aprile 2024, 17:18

