Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria: «Non ho fatto fuori Ilary Blasi, oggi tocca a me. Per arrivare qui ho subito calci e sputi»

Vladimir Luxuria è la prima conduttrice transgender ad assumere le redini di un grande show televisivo. Da lunedì, su Canale 5, darà il via alla nuova edizione de "L'Isola dei Famosi". Un punto di svolta nella sua carriera, che del reality è stata prima concorrente, poi inviata e opinionista, ma non d'arrivo: «Non ci sono mai punti di arrivo, io del resto sono in continua transizione», dice in un'intervista al Corriere della Sera.

Scelta direttamente da Pier Silvio Berlusconi, Luxuria promette un programma all'insegna dell'intrattenimento, della risata e del divertimento.

Vladimir Luxuria e Ilary Blasi

Impossibile non parlare di colei che l'ha preceduta, Ilary Blasi. L'ha fatta fuori? «Ma no. Quest’idea del mondo dello spettacolo che appena uno gira le spalle bisogna accoltellarlo non mi appartiene, io il coltello lo uso solo per affettare il pane. Non ho fatto fuori Ilary come lei non aveva fatto fuori Alessia Marcuzzi. Tocca qua, tocca là. Oggi tocca a me».

Alfonso Signorini

Parlando del più ampio contesto televisivo, in cui Alfonso Signorini conduce il Grande Fratello e lei l'Isola, Luxuria non nasconde la rilevanza sociale di questi cambiamenti ma aspira a un futuro in cui l'identità sessuale non sia più un criterio di differenziazione: «Spero che l'identità sessuale sia presto una caratteristica neutra», dice, sottolineando l'importanza di superare le etichette e valorizzare le persone per ciò che sono e per i loro talenti.

Le difficoltà

La sua storia personale è un inno all'accettazione di sé: dall'infanzia difficile, segnata da bullismo e incomprensioni, alla consapevolezza e al diritto di vivere pienamente la propria vita: «Sono sopravvissuta agli insulti, ai giudizi, alle botte, agli sputi in faccia, alle porte chiuse», e adesso «mi sento una che ha tutto il diritto di vivere e non di sopravvivere», dice.

