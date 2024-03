Isola dei Famosi 2024, chi sono i naufraghi: da Joe Bastianich a Valentina Vezzali e Miss Italia fino a Selen, il cast completo I naufraghi non vedono l'ora di partire per questa incredibile avventura in Honduras







di Redazione web È tutto pronto per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2024 che comincerà il prossimo 8 aprile. I concorrenti che dovranno sopravvivere in Honduras e dovranno imparare a convivere tra di loro ma, soprattutto, con la fame. Dopo dubbi e incertezze, ecco i nomi dei naufraghi. A svelare il cast ufficiale, è stato TvBlog che ha confermato anche la presenza del ballerino di Ballando con le Stelle, Samuel Peron, oltre ai già certi Joe Bastianich e Valentina Vezzali. Il cast dell'Isola dei Famosi Il cast dell'Isola dei Famosi 2024 è ufficiale. In Honduras sbarcheranno 13 naufraghi decisi a vincere e a dare il meglio di sé dimostrando chi sono tra le mille difficoltà presentate dall'isola. I concorrenti del reality show più duro di sempre sono: Valentina Vezzali, Maitè Yanes, Selen, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Greta Zuccarello, Marina Suma, Edoardo Franco, Aras Senol, Joe Bastianich, Artur Dainese, Edoardo Stoppa e Samuel Peron. I fan del programma non vedono l'ora di vedere i naufraghi alle prese con mini razioni di riso e con l'apertura dei cocchi. Il cast dell’#Isola dei Famosi 2024 🤔 pic.twitter.com/d6brkqEhOT — Trash Italiano (@trash_italiano) March 28, 2024 L'Isola in studio Nello studio di Milano, invece, alla conduzione ci sarà Vladimir Luxuria che accompagnerà i concorrenti in questo viaggio pieno di insidie. Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 13:20

