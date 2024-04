«Comprare un suv è un rimedio contro l'impotenza? Ne discutono 7 donne»: la risposta di Geppi Cucciari a Porta a Porta è geniale

«Comprare un suv è un rimedio contro l'impotenza? Ne discutono 7 donne». Nella puntata di Spledida Cornice Geppi Gucciari risponde così al panel tutto al maschile portato in tv da Bruno Vespa a Porta a Porta per parlare di aborto e interruzione di gravidanza. Un siparietto ironico in cui la conduttrice discute della correlazione tra macchinoni e funzionamento dei genitali maschili insieme a Valeria Solarino, Francesca Vecchioni, Amalia Ercoli Finzi, Ester Viola, Fedrica Fracassi e Martina Carone.

Video Rai - Splendida Cornice, www.raiplay.it

