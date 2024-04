Aborto, a "Porta a Porta" gli invitati di Vespa sono tutti uomini. È polemica: «Sembra una puntata di Bojack Horseman»

Porta a Porta, puntata di giovedì 18 aprile. Il conduttore Bruno Vespa è circondato da cinque ospiti, tutti uomini. Un altro è lì., in grande, da casa, sullo schermo dietro al giornalista. Il totale fa sette. Sette uomini che hanno discusso per circa 10 minuti di aborto. Insieme a loro nessuna donna. Nelle ultime ore è montata la polemica, nata prima sui social e ripresa poi da alcuni politici, sulla peculiare scelta del programma di discutere di un tema che riguarda la salute riproduttiva femminile e la libertà di scelta delle donne senza che queste fossero protagoniste del dibattito.

L'attacco delle opposiozioni e dell'Ue

Il soggetto dello scambio tra gli invitati in casa Rai nasce delle recenti discussioni intorno a un contestato emendamento al disegno di legge sul piano nazionale di ripresa e resilienza. «Il decreto Pnrr contiene misure che riguardano la struttura di governance del Pnrr, ma ci sono altri aspetti che non sono coperti e non hanno alcun legame con il Pnrr, come ad esempio la legge sull'aborto», ha riferito proprio oggi una portavoce della Commissione europea.

«A discutere di quello che è un diritto delle donne c'erano sette uomini e nessuna donna. Eppure, si dibatteva di consultori, di obiezione di coscienza, di diritto all'interruzione», ha denunciato il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Peppe De Cristofaro. Sulla scia delle critiche anche anche altri esponenti dei 5 stelle e del PD, che hanno criticato anche la scelta del governo Meloni di inserire il tema dell'aborto nel decreto Pnrr.