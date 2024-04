Riccardo Aldighieri: «Camminare con una paralisi cerebrale, mi sono dato un anno di tempo. Non ho più paura»

di Serena De Santis

Riccardo Aldighieri nella biografia di Instagram si definisce come un "disabile trap", ma nella realtà è un ragazzo che è riuscito a entrare nel cuore di migliaia di giovani grazie alla sua gentilezza e alla sua storia. Il giovanissimo creator di TikTok di Vicenza è affetto da paralisi cerebrale ma ultimamente ha deciso di porsi un obiettivo: imparare a camminare da solo, senza sedia a rotelle o altro tipo di supporto. Una vera e propria sfida per chi come il 26enne soffre di questa patologia, dato che limita i movimenti corporei, ma di cui Riccardo non ha paura.

In un post pubblicato su Instagram ha scritto: «Mi sono dato un anno di tempo per camminare, ho finalmente smesso di avere paura».

L'annuncio sui social

Riccardo Aldighieri su Instagram e TikTok con la sua musica canta la sua storia, raccontata anche nella sua autobiografia dal titolo "Genere: la felicità".

Riccardo ha sempre condiviso sui propri canali la sua quotidianità con i propri follower, i quali sono rimasti molto stupiti della decisione presa dall'artista. Il trapper, infatti, ha deciso di voler imparare a camminare senza sedia a rotelle o nessun altro tipo di supporto entro un anno e questa scelta l'ha condivisa in un video pubblicato su Instagram. «Mi sono dato un anno per camminare da solo - ha dichiarato nel video -. Ho preso questa decisione quando ho smesso di avere paura. Come sapete sono tanti anni che ci provo e in questi anni ho fatto progressi grandissimi, ma in quest’ultimo periodo ho capito che posso farcela. Sarà bellissimo portarvi con me e mostrarvi tutti i miei miglioramenti».

Chi è Riccardo Aldighieri

Riccardo Aldighieri è un ragazzo di 26 anni di Vicenza, che da tempo condivide la sua vita quotidiana, la sua passione per la musica e per la moda sui social network. Disabile fin dalla nascita, ha sempre combattuto per riuscire a camminare e, durante gli anni scolastici, è stato vittima di bullismo per aver dichiarato di essere gay.

Il giovane è stato "scoperto" dalla fotografa Micaela Zuliani, visto che nei suoi scatti ha spesso lanciato messaggi contro la discriminazione in ogni forma. Per questa ragione, la fotografa ha scelto lui come copertina del suo libro dal titolo "Ritratto maschile", con lo scopo di lanciare un messaggio diverso rispetto allo stereotipo che disegna il concetto di bellezza.

