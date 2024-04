Fiorello: «Meloni dice di scrivere "Giorgia" sulla scheda per votarla. Vannacci si è accodato, ha detto "Sulla mia scrivete Etero"»

di Redazione web

Fiorello è tornato con una nuova puntata di Viva Rai2! e, come sempre, accanto a lui c'erano Biggio e Casciari. Lo showman ha commentato in modo divertente i titoli dei quotidiani, facendo divertire il pubblico a casa e quello fuori dal suo glass al Foro Italico, con battute sui politici, ad esempio Giorgia Meloni o il generale Roberto Vannacci.

Nicola Savino è stato l'ospite di oggi e si è divertito insieme a Fiorello e agli altri conduttori. Ha chiuso la puntata Roberto Bolle, collegato telefonicamente.

Fiorello su Giorgia Meloni

L'ultimo lunedì di aprile è coinciso con il via della penultima settimana della stagione di 'VivaRai2!'. Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda hanno suonato il buongiorno con la consueta dose di buonumore tra musica e notizie del giorno.

Si parte dalla satira politica: «Meloni dice di scrivere "Giorgia" sulla scheda per votarla. Al massimo così le danno il Sanremo del '95 - ironizza Fiorello -. Gli altri si sono accodati, Vannacci ad esempio ha detto sulla sua scheda di scrivere "Etero", Schlein invece "quell'altra"...». C'è un episodio che ha destato grande scalpore nel weekend: la foto di La Russa a testa in giù, postata dall'attore e regista Michele Riondino: «Appena l'ho vista ho pensato "ma questo non sa postare manco una foto, bastava ruotarla". Invece no, è una cosa che si porta, proprio un'usanza del web», ironizza Fiorello.



«Io ormai anche la Meloni se la vedo dritta non la riconosco più. La Russa questa volta ci è rimasto male non tanto per la foto ma per il fatto che Riondino ha detto che non ci sono più i fascisti di una volta», aggiunge. Lo showman rincara la dose con l'imitazione dell'inconfondibile voce del presidente del Senato: «Che stai dicendo, io da piccolo giocavo con l'allegro fascista! E quando avevo sete bevevo l'olio di ricino!».

Fiorello sulle "classi speciali"

Fiorello ha quindi affrontato inoltre uno dei temi che nel weekend ha fatto maggiormente discutere, ovvero la dichiarazione di Vannacci sulle "classi speciali" per alunni con disabilità: «A volte ci tocca diventare seri.

La puntata si è chiusa quindi con un'apparizione a sorpresa: quella di Roberto Bolle, questa sera gran protagonista di uno spettacolo in prima serata su Rai1 in occasione della giornata della danza. Il ballerino ha parlato di questo ma non solo in videochiamata in diretta con Fiorello, regalando anche a tutti un piccolissimo saggio delle sue doti con qualche mossa di ballo, tra lo stretching mattutino e tante gag con lo showman.

