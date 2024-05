Michela Marzano in lacrime sui social: «Mia mamma ha avuto un incidente domestico, poteva morire»

di Cristina Siciliano

«Ci sono cose brutte e tanta impotenza». Comincia così il discorso su Instagram di Michela Marzano, la scrittrice e filosofa che ha fatto della violenza di genere uno dei campi di riflessione. La scrittrice non è riuscita a raccontare ai suoi follower l'esperienza al Salone Internazionale del Libro perché sua madre, Franca Luciani, è stata coinvolta in un incidente domestico. Con la voce tremolante Michela Marzano ha rivelato che sua madre si è rotta la «prima vertebra cervicale».

Il dolore

«La vita sta continuando a insegnarmi cose - ha spiegato Michela Marzano su Instagram -. È complicato anche programmare le cose più semplici ed evidenti perché purtroppo mia mamma ha avuto un incidente domestico giovedì scorso e si è rotta la prima vertebra cervicale. Infatti ora sono a Roma e sto cercando di prendermi un po' cura di lei ma soprattutto organizzare il seguito. Questo 2024 un po' faticoso. Io ringrazio il cielo perché questa rottura avrebbe potuto implicare una tetraplegia della mia mamma se non addirittura la morte.

«Devo comunque tornare a Parigi perché c'è il mio lavoro - ha continuato -. Questa è la cosa brutta di quando si vive lontano dai propri genitori. Arriva un momento in cui il proprio dovere non si riesce a fare. Arriva il momento in cui si diventa genitori dei propri genitori. Bisogna poterlo fare e bisogna trovare lo spazio per farlo. Il mio cuore è completamente con la mia mamma e la mia testa anche. Lo spazio fisico in questo momento è difficilmente gestibile. Il mio cuore però vuole che io faccia questo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Maggio 2024, 20:47

