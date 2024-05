Vladimir Luxuria, Tapiro di Striscia per il caso Francesco Benigno: «La transfobia è una brutta malattia»

di Cristina Siciliano

Primo Tapiro d'Oro per Vladimir Luxuria. La conduttrice dell'Isola dei Famosi è stata la protagonista della puntata di martedì 14 maggio di Striscia la notizia, dopo la lite con Francesco Benigno, ex naufrago del reality. Valerio Staffelli si è così catapultato nel camerino della conduttrice per consegnarle il Tapiro. «Ma che ho fatto per meritarmi il Tapiro? - ha esordito Vladimir -. Qualsiasi cosa abbia fatto va bene perché non vedevo l'ora di riceverlo».

Il Tapiro di Striscia la Notizia a Vladimir Luxuria

«Gli abbiamo portato questo tapiro per gli insulti omofobi che ha fatto il signor Benigno.

Cos'è successo

La discussione tra Vladimir Luxuria e Francesco Benigno è iniziata dopo la squalifica dell'attore dal reality per comportamenti scorretti in Honduras ai danni di Artur Dainese. L'attore in una diretta Facebook ha condannato gli autori del programma che poi ha scelto di condividere le immagini in diretta. Da quel momento è iniziato il botta e risposta social tra la conduttrice e Francesco Benigno. Non sono mancati anche gli insulti da parte dell'ex naufrago alla conduttrice e per questo motivo Vladimir ha scelto di pubblicare un video Instagram rimarcando che le critiche si possono accettare ma gli insulti no.

