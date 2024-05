Rachele Covino uccisa dal killer che girava nudo per strada: San Giovanni Rotondo si ferma per il funerale

di Redazione web

Si terranno domani pomeriggio a San Giovanni Rotondo i funerali di Rachele Covino, la donna di 81 anni uccisa nel garage della sua abitazione in via Sergente Antonio Padovano nel primo pomeriggio di sabato. Per omicidio è stato fermato dai carabinieri un 43enne del posto che vagava per strada nudo e sporco di sangue e che ha anche ferito un'altra donna e che è stato respinto mentre tentava di entrare in una casa.

L'uomo è piantonato in un reparto ospedaliero psichiatrico. Su incarico della Procura di Foggia, si è svolta l'autopsia sul cadavere dell'anziana vittima per ricostruire gli istanti tragici in cui è stata uccisa.

Con ordinanza, il sindaco Michele Crisetti ha proclamato il lutto cittadino per domani disponendo nello stesso giorno la sospensione di tutte le attività legate alla campagna elettorale per le Amministrative, la sospensione delle manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune e l'esposizione a mezz'asta delle bandiere su edifici pubblici e scuole. Inoltre ha invitato gli esercenti ad abbassare le saracinesche dalle ore 15.30 e fino alla conclusione della cerimonia funebre, anche se non c'è l'obbligo di sospendere l'attività commerciale. La cittadinanza è invitata al raccoglimento.

