Simona Ventura e il futuro in tv: «Io a Tale e Quale? Ecco la verità. E secondo me l'Isola di Luxuria è...» La conduttrice ha fatto chiarezza in merito alle ipotesi della sua partecipazione al programma condotto da Carlo Conti







di Cristina Siciliano Simona Ventura si destreggia in televisione su diversi programmi. Nelle sue poche ore libere che le restano tra dirette televisive, prove e allenamenti, la conduttrice si dedica ai sui suoi impegni «personali». Da quando però è tornata ad essere un volto Rai, qualcuno ha avanzato l'ipotesi della sua partecipazione a Tale Quale Show. A tale proprosito la conduttrice ha voluto esporre la sua «verità» in maniera del tutto chiara. La verità «Ho detto a Carlo Conti che forse faremo un’ospitata ma di farmi anche prendere in giro da Cristiano Malgioglio - ha spiegato Simona Ventura a SuperguidaTv -. Voglio bene a Cristiano, è come mio fratello, ma aspettiamo un attimo». Simona Ventura è impegnata in qualità di giurata con l’Acchiappatalenti, il nuovo reality condotto da Milly Carlucci. La conduttrice infine ha espresso la sua opinione su Vladimir Luxuria, la nuova conduttrice dell'Isola dei Famosi. «A me piace Vladimir, moltissimo - ha sottolineato Simona -. Penso che abbia un po’ il freno a mano tirato ma penso che è quello che un po’ vuole Mediaset. Secondo me sta facendo benissimo. Per quanto riguarda l’Isola è fantastica». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 21:27

