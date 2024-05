Covid, allarme super batteri resistenti ai farmaci. L'esperta: «Possibile numero di morti superiore alla pandemia». La pandemia coronavirus «sembrerà di impatto minore» rispetto a ciò che l’umanità dovrà affrontare a causa del crescente numero di superbatteri resistenti ai farmaci attuali: a sostenerlo è la professoressa Dame Sally Davies, ex capo medico inglese. Davies, che ora è l'inviato speciale del Regno Unito sulla resistenza antimicrobica (AMR), ha visto morire la sua figlioccia due anni fa a causa di un'infezione che non poteva essere curata. Oggi sul The Guardian dipinge un quadro desolante di ciò che potrebbe accadere se il mondo non riuscisse ad affrontare il problema entro il prossimo decennio, avvertendo che il problema è “più acuto” del cambiamento climatico.

