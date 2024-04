Fiorello, Francesca Fagnani a "Viva Rai 2!": «Matteo Salvini è un uomo nuovo. Cosa gli hai dato da bere?»

di Redazione web

Fiorello è tornato in onda con il suo Viva Rai 2! che si era fermato per le vacanze di Pasqua. Mercoledì 3 aprile il conduttore, insieme ai colleghi di glass Biggio e Casciari, ha ospitato in videochiamata anche la giornalista Francesca Fagnani che martedì 2 aprile ha esordito con la nuova stagione di Belve su Rai2. Uno degli ospiti più commentati della prima serata è stato Matteo Salvini che si è "sbottonato" più come uomo che come politico. Tuttavia, i riferimenti alla politica non sono mancati, nemmeno a quella estera. Fiorello ha commentato il modo in cui Salvini si è espresso su Vladimir Putin, presidente della Russia.

Cosa ha detto Fiorello

Fiorello, all'interno del suo glass, ha ospitato anche Francesca Fagnani con la quale si è congratulato per il successo della prima puntata di Belve. «Sapete qual'è stata la scusa? Non sapeva fosse russo, con quel cognome pensava fosse veneto!», ha detto lo showman riferendosi alle parole di Salvini su Putin a Belve.

