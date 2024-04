Fedez posta il video di Belve con Salvini: «Ma cos'hai visto?»

di Redazione web

Fedez, in questo momento, si trova dall'altra parte del mondo, più precisamente a Miami, insieme a papà Franco Lucia e ai suoi bambini Leone e Vittoria. Il rapper e i figli si sono concessi una piccola vacanza all'insegna del relax e del divertimento.

Nelle scorse ore, però, Fedez si è sintonizzato sulla Rai dove ha seguito la prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma di Francesca Fagnani di cui lui sarà ospite la settimana prossima, martedì 9 aprile. Il terzo intervistato della serata è stato il Vicepremier Matteo Salvini e Fedez ha commentato proprio il fuorionda che, come capita alla fine di ogni puntata di Belve, viene trasmesso.

Il ministro stava parlando proprio di lui.

Il commento di Fedez su Matteo Salvini

Non il fuso orario, non la stanchezza della giornata e nemmeno il fatto di essere in un altro continente hanno impedito a Fedez di seguire la prima puntata di Belve. Il rapper ha commentato un episodio in particolare ovvero quello in cui il ministro Matteo Salvini chiede a Francesca Fagnani: «Ma com'è andata con Fedez? Ho sentito che l'hai intervistato», quindi, la giornalista risponde: «Bene, una bella intervista» e il vicepremier aggiunge, mimando i gesti di una lotta e pugni in aria: «Sì, mi han detto che...», senza finire il discorso.

Fedez ha ripreso il video e taggando Salvini e Fagnani ha commentato: «Ma che ti hanno detto?», aggiungendo l'emoticon divertita.

Fedez in vacanza

Comunque sia per adesso, Fedez vuole pensare esclusivamente ai suoi bambini Leone e Vittoria che, subito dopo essere tornati in Italia dalla vacanza a Dubai insieme a Chiara Ferragni, hanno preso un altro aereo alla volta di Miami.

