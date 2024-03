Fedez a Belve, l'intervista con Francesca Fagnani e la gag social: «Vado a trovare un amico...»

di Redazione web

Fedez è uno degli ospiti più attesi della nuova stagione di Belve, il programma di successo condotto dalla giornalista Francesca Fagnani che andrà in onda con la prima puntata martedì 2 aprile su Rai2. Il rapper racconterà la sua vita tra gioie e dolori e risponderà a tutte le domande ficcanti della conduttrice che, di certo, non si lascerà intimorire dall'ospite che avrà davanti. Fedez, stando a quanto si può dedurre dalle sue storie Instagram, dovrebbe avere registrato oggi l'intervista che andrà in onda martedì 9 aprile.

La storia Instagram di Fedez

Fedez, nel pomeriggio, ha pubblicato una storia Instagram che non lascia proprio spazio a nessun dubbio: è pronto per registrare la sua intervista a Belve. Il rapper, infatti, ha mostrato ai suoi follower di essere all'interno degli Studi Fabrizio Frizzi della Rai a Roma dove, appunto, si gira il programma di Francesca Fagnani. Fedez nella sua storia social, ha inquadrato la porta del camerino di Francesca Fagnani e quando si è avvicinato, ha cambiato "obiettivo" e si è diretto verso l'entrata della stanza di Pierluigi Diaco che conduce "BellaMa'" e ridendo ha detto: «Mi sa che andrò a trovare il mio amico».

La prima puntata di Belve

I fan di Belve non vedono l'ora che Francesca Fagnani torni a intervistare vip e politici e che cerchi, con le sue domande mirate, di farsi dire solo la verità, nient'altro che la verità.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA