Muschio Selvaggio, addio Fedez: Luis Sal ha già trovato una nuova spalla. Ecco chi è lo youtuber Homyatol

Guai familiari e contenziosi legali. Per Fedez il momento complicato non finisce qui. Dopo la rottura con la moglie Chiara Ferragni, il rapper vede soffiarsi sotto al naso la conduzione di Muschio Selvaggio, quella che è stata per tanti anni una sua creatura. Il podcast è uno dei più seguiti in Italia ma negli ultimi mesi è stato protagonista di una

diatriba mediatica che ha coinvolto il rapper e il suo socio storico (ora ex) Luis Sal: oggi è arrivata l'addio ufficiale di Fedez dopo la separazione burrascosa con lo youtuber avvenuta qualche mese fa.

Il tira e molla di Fedez

Fedez aveva scelto di continuare a condurre il podcast, sull'onda del successo, chiamando accanto a lui Mr. Marra. Successo che però, nonostante gli ascolti altissimi, è andato diminuendo dopo l'addio di Luis. Un dato facile da constatare: i video più popolari del canale risalgono a quando alla conduzione c'era proprio il ragazzo di Bologna.

L'attuale conduttore di Muschio Selvaggio ha fatto nelle ultime settimane diverse dichiarazioni da montagne russe: «Muschio Selvaggio finisce qui, anzi non chiude ma passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai co***oni!», aveva detto Fedez nelle storie su Instagram. Poi il cambio di marcia: «Mi autosmentisco, non è di Luis Sal: aspettiamo la magistratura».

La nuova spalla di Luis Sal

E invece è di Luis. O, almeno, così sembra poter finire la telenovela. Se da giorni infatti si parla del rientro di Luis nello studio verde, le nuove indiscrezioni vedrebbero come già decisa la spalla accanto a Sal. Secondo il Corriere della Sera si tratterebbe dello youtuber Homyatol, al secolo Andrea Hakimi, di origini iraniane. Uno dei volti più noti di YouTube Italia.

Chi è Homyatol

Classe '93, Homyatol è attivo fin da quando aveva 17 anni sul web con un proprio canale su cui pubblicava video di gaming.

Durante gli anni del Covid, Homyatol ha intervistato personaggi come Rocco Siffredi, Antonio Razzi, Alessandro Cecchi Paone, Paola Zukar e Malena la Pugliese. Spesso con lui anche Enkk e Luis Sal. Ultimamente, lo youtuber ha collaborato proprio con Luis Sal per un’iniziativa commerciale di una nota marca di caffè.

In un'intervista a Webboh, Homyatol aveva raccontato di aver abbandonato il corso di laurea che stava seguendo perché «la prospettiva di fare video su YouTubeera molto più promettente rispetto a fare lo stagista e cercare lavoro».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 22:08

