Fedez, Muschio Selvaggio non chiude: «Luis Sal sta registrando le nuove puntate»

di Dajana Mrruku

Muschio Selvaggio potrebbe non chiudere, ma al timone delle nuove puntate potrebbe esserci Luis Sal. «Muschio Selvaggio finisce qui, anzi non chiude ma passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai co***oni!», aveva detto Fedez nelle storie su Instagram, salvo poi correggersi perché «Mi autosmentisco, non è di Luis Sal: aspettiamo la magistratura». Nel frattempo che la magistratura faccia il suo corso, Muschio Selvaggio potrebbe tornare prima del previsto, con un nuovo... vecchio conduttore.

Andiamo a vedere l'indiscrezione delle ultime ore.



L'indiscrezione

Muschio Selvaggio potrebbe tornare con nuove puntate, stavolta sotto la conduzione di Luis Sal. «Dopo le vicende delle ultime settimane che hanno portato all'uscita dal progetto di Fedez, lo youtuber, che era rimasto in silenzio negli ultimi mesi dopo l'ormai celebre video di spiegazioni "dillo alla mamma, dillo all'avvocato", sta lavorando a nuovi episodi di Muschio Selvaggio, da registrare nelle prossime settimane.

Per adesso ancora nulla è certo e si aspetta una dichiarazione da parte dei creatori del podcast, ma per adesso nessuna rispsota né da Fedez, né da Luis Sal. Che cosa accadrà?

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA