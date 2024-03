Perla Vatiero, chi è la vincitrice del Grande Fratello edizione 2024. Nel voto finale ha battuto sul filo di lana Beatrice Luzzi, altra grande favorita per la vittoria del reality show Mediaset condotto su canale 5 da Alfonso Signorini con Cesare Buonamici come opinionista in studio. L'ultima puntata è stata un successo di ascolti e di share per le reti Mediaset. Ma andiamo a vedere chi è e cosa fa nella vita Perla Vatiero.