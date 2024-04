Perla Vatiero, le nuove foto scatenano i dubbi tra i fan: «Ha fatto il filler alle labbra?»

di Dajana Mrruku

Perla Vatiero è tornata sui social dopo una breve pausa a causa della morte di una parente a lei molto vicina. Con Mirko Brunetti sempre al suo fianco, la vincitrice del Grande Fratello è scesa a Napoli dalla sua famiglia e poi è tornata a Milano per alcuni impegni di lavoro. Durante questi giorni è molto attiva sui social, dove promuove eventi e promozioni e mostra la sua quotidianità.

Da qualche ora i follower della Vatiero hanno notato un significativo ingrandimento delle sue labbra, già carnose di suo. Nel video in cui mostra la camera d'albergo sulle storie Instagram, il labbro superiore di Perla sembra essere molto più carnoso e il sospetto del ricorso al filler ha iniziato a circolare tra i commenti dei fan.

Non sarebbe una novità il ricorso alla chirurgia estetica per migliorare il proprio viso, ma durante una chiacchierata all'interno della Casa del GF, Perla avrebbe criticato Greta Rossetti per il suo labbro sproporzionato rispetto al viso.

Perla Vatiero, il filler alle labbra

Le prove che Perla Vatiero si sia fatta il filler alle labbra non ci sono ma alcuni utenti su Twitter hanno evidenziato il fatto che la ragazza avrebbe delle labbra sproporizionate rispetto a prima.

Sberla Ipocrisia Vatiero:



“A lei dicono: “È bona”

A me dicono: “Sei bella”

Che è diverso!”

👄👄 pic.twitter.com/4PA6K4TxuB — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) April 26, 2024

La critica

«Non ho mai avuto il labbro così (come quello di Greta Rossetti, ndr.) e mai lo vorrò avere. Queste cose ti devono piacere e a me non piacciono», diceva Perla Vatiero in un confessionale al Grande Fratello, per poi continuare una conversazione di notte con Mirko Brunetti in cui affonda la frecciatina: «A me dicono che sono bella, a lei che è bona: c'è una differenza. Io sto cento passi avanti».

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 11:53

