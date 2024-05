Alice Neri, comincia il processo per l'omicidio: in aula il presunto assassino. Il cognato di Gaaloul: «È innocente, sua moglie gli crede»

di Redazione Web

In quello che sarebbe stato il suo 34esimo compleanno, è cominciato oggi in tribunale a Modena, nella fase istruttoria, il processo per l'omicidio di Alice Neri, giovane mamma di Ravarino il cui corpo è stato trovato carbonizzato nelle campagne di Concordia, appunto in provincia di Modena, nel novembre del 2022.

Alice Neri morta carbonizzata, al via il processo: imputato il tunisino Mohamed Gaaloul. Il pm: «È femminicidio»

L'istruttoria

In aula il presunto omicida, e unico indagato, Mohamed Gaaloul, fermato in Francia alla fine del 2022. Fra gli interventi odierni in tribunale a Modena, quelli del fratello di Alice Neri, Matteo Marzoli e anche del collega di lavoro della vittima che ha trascorso con Alice Neri l'ultima sera di vita della donna.

In aula anche Nourreddine Bedoui, il cognato dell'imputato Mohamed Gaaloul. Ha ribadito che il parente continua a dirsi innocente ribadendo di non avere fatto nulla, riporta Il Resto del Carlino. La moglie crede alla sua innocenza e continua ad andarlo a trovare in carcere regolarmente, l'ultima volta giovedì scorso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA