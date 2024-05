Bobo tv, nasce il nuovo format di Adani, Ventola e Cassano: «Quando cominceremo non ci fermeremo più». Il debutto e dove sarà visibile

di Redazione web

Torna la Bobo tv, ma non sarà la stessa. Il trio composto da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola si è separato da Bobo Vieri circa 6 mesi fa. L'ex attaccante interista ha cambiato format con nuovi ospiti e uno stile diverso rispetto a prima. Il trio, invece, ha svelato qualsi saranno i loro piani per il futuro. Si sono sono mostrati per la prima volta insieme in un evento ufficiale a Catania.



Si inizia



Non è chiaro ancora dove sarà trasmesso, come si chiamerà e su quali piattaforme sarà disponibili, ma è stato proprio Adani ad ufficializzare la data di partenza: «Abbiamo messo su una struttura seria. Quando inizieremo? Dalla prima giornata del prossimo campionato, ci troverete su tutte le piattaforme (online, ndr.) e quando cominceremo non ci fermeremo più».



«Noi ci siamo sempre confrontati su tutto mettendo davanti il sentimento creando qualcosa 4 anni e mezzo fa – ha continuato Adani -. Da sei mesi questa cosa l’abbiamo difesa anche nel silenzio, che è molto più difficile e abbiamo aspettato il momento giusto per rimetterci insieme».

