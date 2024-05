Precipita dal tetto di uno stabilimento della zona industriale, operaio 54enne muore sul colpo: inutili i soccorsi

di Redazione web

Un altro morto sul lavoro. Nel Casertano un operaio 54enne della provincia di Napoli ha perso la vita precipitando dal tetto di uno stabilimento che si occupa di metallo nella zona industriale tra Carinaro e Gricignano.

I soccorritori, intervenuti dopo l'impatto da diversi metri d'altezza, non hanno potuto far nulla se non costatarne la morte. Sul posto i carabinieri. La Procura di Napoli Nord ha già aperto un fascicolo di inchiesta.

