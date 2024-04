Beatrice Luzzi al GFVip Albania, la reazione di Heidi Baci alla vittoria di Perla Vatiero e l'abbraccio: «Dall'inferno al paradiso»

Beatrice Luzzi è volata a Tirana per fare una sorpresa a Heidi Baci, ex concorrente della versione italiana che dopo alcune pressioni e situazioni difficili con Massimiliano Varrese ha deciso di lasciare la Casa italiana per entrare in quella albanese. La bionda ha da poco festeggiato i 100 giorni all'interno del reality e Beatrice l'ha raggiunta per farle una sorpresa molto gradita. Prima dell'ingresso, però, Luzzi è stata accolta in studio come una vera regina. Il conduttore Ledion Liço le ha chiesto alcune impressioni su Tirana e lesi è mostrata entusiasta: «Qui mi avete riservato un’accoglienza stupenda. Oggi sono stata davvero bene. Poi avete una capitale meravigliosa, delle piazze bellissime, un mosaico sovietico pazzesco, la ruota, l’eroe nazionale. Tornerò di sicuro anche in futuro».