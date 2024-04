Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, è amore? La foto insieme a Roma fa sognare i fan dopo il Grande Fratello

di Cristina Siciliano

Il Grande Fratello è finito già da un pezzo e per molti concorrenti alcune situazioni sono cambiate. Tra i protagonisti indiscussi dell'ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, ci sono stati sicuramente Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due, nonostante i litigi, le parole forti e le incomprensioni, sembrano aver trovato pace. Premesse: l'attrice e il bidello nella casa del Grande Fratello si erano già avvicinati soprattutto nell'ultima fase del reality, tant'è che i fan della coppia hanno subito sperato in una new love story una volta fuori dal programma. L'ex gieffina più volte ha spiegato invece di essere rimasta in contatto con Giuseppe e non ha mai negato un possibile ritorno con il bidello calabrese. E infatti, proprio nelle ultime ore, l'attrice ha pubblicato nelle sue Instagram stories uno scatto che la ritrae insieme a Giuseppe: entrambi si mostrano sorridenti e spensierati.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono incontrati a Roma.

«Rome is now». Beatrice Luzzi ha accompagnato la foto con queste parole e come sottofondo ha scelto il brano La dolce vita.

Sarà l'inizio di un ritorno di fiamma per Beatrice e Giuseppe?

Non ci resta che aspettare eventuali aggiornamenti in merito.

