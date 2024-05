Castello delle Cerimonie, è arrivata la fine per i Polese? Donna Imma dovrà pagare migliaia di euro al Comune per sopravvivere

di Cecilia Legardi

Il famoso Castello delle Cerimonie in cui il pubblico italiano ha visto i matrimoni più confusi e bizzarri è stato confiscato a febbraio con l'accusa di lottizzazione abusiva. Adesso si torna a discutere sul futuro dell'immobile e pare che la famiglia Polese dovrà pagare caro per continuare l'attività.





Castello delle Cerimonie, il reato di lottizzazione abusiva: cos'è, le differenze con l'abuso edilizio e cosa rischiano i Polese



Castello delle Cerimonie ancora nei guai

Dopo le spiacevoli vicende in cui si è imbattuto il Castello delle Cerimonie, ovvero il ristorante-hotel La Sonrisa, sembra che per sopravvire e continuare ad ospitare i grandi festeggiamenti napoletani la famiglia Polese dovrà pagare un canone di occupazione al Comune di Sant'Antonio Abate.

Il canone di occupazione

Per valutare qual è l'impatto ambientale di strutture abusive come quelle presenti nell'hotel-ritorante La Sonrisa, si effettueranno delle perizie, come ha richiesto la sindaca. I tecnici non dovranno tralasciare nessun dettaglio sulle metrature per rendere possibile una stima precisa del valore dell'immobile. La confisca della struttura, avvenuta a febbraio, potrebbe essere annullata con una cifra di denaro, un canone di occupazione, che i Polese verseranno al Comune. Secondo Fanpage.it potrebbe trattarsi di varie decine di migliaia di euro, ma per ora si parla di cifre provvisorie che ancora devono essere definite e non si saprà prima che si svolgano le perizie.

