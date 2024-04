Beatrice Luzzi opinionista al Grande Fratello o naufraga all'Isola? Lei risponde così: «Ecco perché ho visto Signorini»

di Cristina Siciliano

Beatrice Luzzi è uscita come una "gigantessa" dal Grande Fratello o meglio è stata «la regina indiscussa» di questa edizione. Nonostante la corona sfilata, l'ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini è riuscita a conquistare il cuore di molti telespettatori grazie al suo fascino e la schiettezza che la contraddistingue.

Sono molti i fan che vorrebbero vederla ricoprire il ruolo come opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello. A tale proposito, proprio nelle ultime ore Beatrice Luzzi ha fatto chiarezza in merito alla situazione.

Le parole di Beatrice Luzzi

«Io e Alfonso Signorini ci siamo visti perché lui sapeva che mi doveva un incontro - ha spiegato Beatrice Luzzi a Superguida Tv -.

L'ex gieffina ha aggiunto: «Alfonso Signorini è sempre stato affettuoso ed empatico con me però non mi ha risparmiato anche osservazioni o critiche durante il Grande Fratello. Ci sono state delle volte in cui ha affondato più del solito e lì sono crollata. Mi sono resa conto di quanto fosse fondamentale la sua vicinanza per me».

