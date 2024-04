Francesco Benigno furioso con l'Isola e Luxuria: «Volevate corrompermi, ma ho una dignità. Ecco le prove»

di Ida Di Grazia

Francesco Benigno furioso dopo il video "incriminatiorio" mostrato da Vladimir Luxuria durante la puntata di lunedì 29 aprile dell'Isola dei Famosi. L'attore sulla sua pagina Facebook ha caricato un video in cui, insieme alla moglie, accusano il programma, la produzione e la conduttrice di aver provato a corromperlo e sventola dei presunti documenti minacciando azioni legali.

Le accuse di Francesco Benigno

Il video postato sulla pagina Facebook mostra un Francesco Benigno più agguerrito che mai. L'attore sventola dei fogli dicendo che sono dei (presunti) documenti mandati dalla produzione dell'Isola dei Famosi per zittirlo: «La Banijai mi ha mandato tre proposte: 19mila euro perché io tenessi chiusa la bocca ... rifiutata! la seconda da 24mila... rifiutata! A 30mila euro sono arrivati, più gli acconti che mi dovevano perché tenessi chiusa la bocca. Signori miei non mi sono fatto comprare e queste sono le prove che io domani vi farò vedere nei minimi dettagli».



Le accuse sono molto pesanti: «Questa si chiama corruzione, anche se la Banijai mi dice che non li posso portare in tribunale, ho le registrazioni del produttore dell'Honduras che mi dice: prenditi questi 30mila euro, hanno avuto paura di te, per i tuoi modi di essere».



A proposito del video mostrato durante la diretta: «Come avete visto non ho picchiato nessuno, non ho colpito con la legna nessuno, sono stato minacciato con una mano al volto per ben due volte, sono stato spinto, quindi io questa - sventolando la presunta proposta - la rifiuto perché io ho una dignità.

Il supporto della moglie



Nel video c'è anche la moglie Valentina Magazzù che lo difende urlando: «Sono scorretti nei confronti di mio marito, è stato spinto e poi con il loro fare quando vogliono far vedere un naufrago bene fanno di tutto, così quando vogliono far vedere male una persona che ha una famiglia e un'anima, fanno di tutto. L'ho hanno rappresentato come una scatola vuota e invece c'è un'integrità di una persona che è stata provocata e spinta. Siccome devono far apparire bene l'Ucraino (Artur Dainese ndr.) per via della guerra, è giusto farlo stare lì fino addirittura farlo vincere, come per Peppe che l'hanno dipinto come un angelo».

Azioni legali

«Noi qui abbiamo tre tentativi di corruzione che io ho rifiutato - prosegue Benigno - perché io ho le pa**e, eppure a noi in famiglia 30mila euro ci servirebbero come il pane ... è dall'inizio che complottano la mia espulsione. Nessuno si può comprare la mia dignità, qui c'è scritto che devo mantenere il segreto, non ho firmato, adesso saranno problemi vostri».

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 01:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA