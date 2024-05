Grande Fratello, al via i casting per la nuova edizione: ecco come iscriversi

Sono ufficialmente aperti i casting per la nuova edizione del Grande Fratello. Il reality, che sarà sempre condotto da Alfonso Signorini, partirà dal prossimo settembre su Canale 5.

Nonostante l'ultima edizione del reality sia terminata solo due mesi fa, la macchina dei casting per la nuova edizione è già attiva. Dagli account social del Grande Fratello, gli autori del programma hanno spiegato in che modo è possibile inviare la propria candidatura per partecipare al programma.