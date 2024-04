Isola, Joe Bastianich contro Artur Dainese: «Fai veramente schifo». Cosa sta succedendo

di Ida Di Grazia

Per la prima volta all'Isola dei Famosi un leader è stato destituito dal gruppo. Si tratta di Artur Dainese che in settimana è stato accusato dal gruppo di aver nascosto lo spry anti zanzare. DUrante la diretta di lunedì sono state mostrate le immagini e tutti i naufraghi si sono scagliati contro il modello. In particolare Joe Bastianich ha avuto parole di fuoco contro il concorrente.

Accuse pesanti

Nei giorni scorsi i naufraghi hanno scoperto che Artur Dainese nascondeva nel suo zaino due spray anti zanzare . La produzione è stata costretta a prendere provvedimenti sia nei suoi confronti che in quelli di Khady Gueye. «Tutti si svegliano massacrati perché non trovano lo spray e lui ne ha addirittura due. È proprio sbagliato!» dicono i naufraghi che decidono di destituirlo da leader.

Durante la diretta ad attaccarlo maggiormente è Joe Bastianich che usa parole piuttosto pesanti: «Quando un leader ruba roba degli altri concorrenti, non solo deve essere eliminato come leader, ma come concorrente.

Il modello non ci sta: «Non ho mai rubato, uno lo avevo messo involontariamente in borsa. Ho la coscienza pulita, mi scivola addosso tutto quello che hai detto».

