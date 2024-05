Volkswagen, si chiude con l'accordo da 50 milioni la class action: agli automobilisti italiani 1.100 euro a testa. Come richiedere il rimborso

Arriva la fumata bianca per gli oltre 60mila proprietari di Volkswagen con motore Diesel coinvolti nella class action promossa da Altroconsumo contro il Gruppo automobilistico tedesco. L'organizzazione di consumatori e la multinazionale industriale tedesca hanno infatti raggiunto un accordo da 50 milioni di euro per i proprietari che tra il 2009 e il 2015 avevano acquistato uno dei veicoli coinvolti nella cosiddetta vicenda emissioni (Volkswagen, Audi, Škoda e Seat equipaggiati con motore Diesel Ea 189), che hanno aderito e sono stati ammessi alla class action.

A quanto ammonta il rimborso

Volkswagen si è impegnato a riconoscere (a coloro che accetteranno l’offerta transattiva) il pagamento dei seguenti importi: 1.100 euro per ciascun veicolo acquistato nuovo da un singolo aderente ammesso (unico proprietario) e non rivenduto prima del 26 settembre 2015 (data in cui si è venuti a conoscenza della vicenda); 550 euro per ciascun veicolo acquistato usato da un singolo aderente ammesso (unico proprietario) oppure rivenduto prima del 26 settembre 2015. Nel caso di comproprietari di uno stesso veicolo, l’importo complessivo viene maggiorato di euro 300 per ciascun comproprietario ammesso oltre il primo (due comproprietari per un'auto nuova 700 euro ciascuno; tre comproprietari per un'auto nuova 567 euro ciascuno; due comproprietari per un'auto usata 425 euro ciascuno; tre comproprietari per un'auto usata 383 euro ciascuno).